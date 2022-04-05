Москва, , 15:42 — REGNUM Компания Sony оставит фильм «Анчартед: На картах не значится» в прокате после 6 апреля. Об этом 5 апреля сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своём телеграм-канале.

Фильм «Анчартед: На картах не значится» Скриншот YouTube

Как отмечает издание, прокатчиком фильма останется Sony, несмотря на то, что ранее компания заявляла о приостановке показа всех своих проектов. Добавим, что за восемь недель «Анчартед: На картах не значится» в России собрал 1,368 млрд рублей, тем самым, став самой кассовой экранизацией игры в РФ.

Добавим, что за прошедшие выходные, 2 и 3 апреля 2022 года, лидером в российском прокате стал мультфильм «Финник». На втором месте оказался боевик «Морбиус», а на третьем — «Анчартед: На картах не значится».

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