Йошкар-Ола, 5 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 4 апреля прививки от коронавируса сделали 405 544 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 393 163 жителя региона.

В структуре привитых 30,6% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 124 062 человека. Полностью вакцинированы 119 472 пожилых жителя Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 5 апреля лечение получают 86 пациентов, из них у 23 человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 86 пациентов диагностирована пневмония.

Читайте также: С симптомами COVID-19 в Марий Эл за сутки госпитализированы 14 человек