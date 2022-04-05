Таллин, 5 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Присутствие НАТО в прибалтийском регионе имеет решающее значение, так как якобы угроза со стороны России является долгосрочным вызовом для всей Европы. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщила его канцелярия.

«НАТО должно решительно укрепить свою позицию сдерживания и обороны на своем восточном крыле, — сказал президент Карис. — Требуется постоянное и усиленное присутствие НАТО в регионе Балтийского моря».

По мнению Кариса, наступило время в связи с изменившейся ситуацией с безопасностью в европе поговорить в НАТО о преобразовании задачи обороны в Прибалтике: «Для повышения боеготовности нужен костяк дивизии НАТО в каждой из прибалтийских стран на базе как собственных, так и союзных частей».

Президент Карис отметил, что все три прибалтийских государства выразили готовность увеличить уровень расходов на оборону как минимум до 2,5% от ВВП, и добавил, что все государства-члены Евросоюза должны увеличить свой вклад в национальную оборону.