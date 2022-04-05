Добрянский район, Пермский край, 5 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассмотрит дело об уходе от таможенных платежей на 9 млн рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Kakprosto.ru Суд

По версии следствия, в 2018 году специалист по внешнеэкономической деятельности и менеджер частной подали в Пермскую таможню 17 деклараций на товары. При этом они заявили недостоверные сведения о ввезенной на территорию России сельскохозяйственной технике – мотоблоках.

Таким способом злоумышленники уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму, превышающую 9 млн рублей. По делу утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в Добрянский районный суд Пермского края.