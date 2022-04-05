Казань, , 15:38 — REGNUM В Татарии за сутки иммунизацию от COVID-19 прошли более 1 тыс. человек. Повторно вакцинированы по состоянию на 5 апреля 285 349 жителей, сообщает региональный минздрав.

Вакцинация © ИА REGNUM

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Всего на сегодняшний день от коронавируса привиты первым компонентом 2 млн 503 тыс. 743 человека, в том числе 1074 — за сутки. Вторую прививку получили 1 млн 926 тыс. 025 человек.

Привиться от коронавируса можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах, которые расположены в торговых центрах и учреждениях культуры.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии выявили 138 575 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 130 957 пациентов, скончались 1890 человек.

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