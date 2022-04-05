Оренбург, , 15:37 — REGNUM Новый комбикормовый завод откроет производственный комплекс ООО «Вента-Ойл» в Оренбургской области. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

В новом комбикормовом цехе планируется производить около 120 тонн продукции ежесуточно.

Также предприятие производит муку высшего, первого сорта и экстра-класса, ежегодно производя порядка 2,5 тысяч тонн продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производители овощей в Тюменской области увеличили производство в рамках импортозамещения.