Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM Вопрос интеграции граждан Украины в российское общество был поднят на встрече донского губернатора Василия Голубева 5 апреля с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым в Ростове-на-Дону.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Губернатор и глава ведомства обсудили вопросы реализации в регионе государственной миграционной политики, в том числе интеграции граждан Украины в российское общество», — уточнили в пресс-службе главы региона.

Василий Голубев также доложил о том, как на Дону организована работа по приёму и размещению мирных жителей Донбасса. Люди получают всестороннюю помощь. Особое внимание уделено и детям, которые посещают детские сады и школы.

ИА REGNUM сообщало, что эвакуация мирного населения Донбасса была объявлена вечером 18 февраля. С 19 февраля в приграничной Ростовской области действует режим ЧС. Российско-украинскую границу пересекли почти 516 тыс. беженцев.

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