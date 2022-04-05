Москва, , 15:36 — REGNUM У США остается всё меньше возможностей ввести какие-то такие санкции против России, которые не будут выглядеть пустым сотрясением воздуха и при этом не приведут к началу прямого военного столкновения между странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

«Вероятно, данная мера должна вызвать технический дефолт со стороны России, хотя чем он сейчас нам грозит, не очень понятно.

Рейтинги от ведущих агентств у нашей страны и без того преддефолтные, еврооблигации РФ торгуются со значительным дисконтом, занимать на Западе Россия в ближайшие годы вряд ли станет.

При этом сам по себе размер российского долга не настолько велик, чтобы вызвать какие-то проблемы. Пострадавшими же могут оказаться западные инвесторы, которые теперь не смогут получить купонные выплаты или участвовать в выкупе облигаций эмитентом.

Фактически, их активы обесценятся, возникнут сложности у тех, кто их кредитовал под эти активы, то есть уровень доверия снизится во всей западной финансовой системе.

А если учитывать ещё и еврооблигации российских компаний, которые в любой момент тоже могут попасть под санкции и объем которых куда больше госдолга, стресс для мировых финансов может быть еще сильнее.

Минфин РФ, вероятно, ввиду невозможности погашения облигаций в валюте примет решение о выплате в рублях, во всяком случае, по выпускам после 2017 года, по которым такой вариант изначально предусмотрен в условиях размещения.

Есть, конечно, вариант заплатить, например, в рублях тем российским компаниям, чьи активы ещё не заблокированы, чтобы они перевели выплаты держателям облигаций.

Заодно и их позиции в западных банках, тоже находящиеся под угрозой заморозки, сократятся. Или, в качестве компромисса, зачесть оплату за газ в рублях для тех зарубежных контрагентов, которые взамен выплатят по нашим облигациям. Но, думаю, выберут самый жесткий вариант — выплату в рублях на счета в российских банках», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США может не выдать разрешение России на оплату госдолга за американские доллары.

Читайте также: Минфин США может запретить долларовые платежи по госдолгу России — Reuters