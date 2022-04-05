Москва, , 15:36 — REGNUM Россия и Украина провели обмен пленными. Об этом 5 апреля сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Corrupcia.net

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Она рассказала об обмене пленными между РФ и Украиной. По словам Москальковой, он состоялся в формате 86 на 86.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР в результате диверсии произошёл выброс соляной кислоты, проинформировали о происшествии в Народной милиции ЛНР.