Воронеж, 5 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Два низководных моста подтоплены в результате паводка на территории Воронежской области на 5 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

Так, 5 апреля из-за осадков и таяния снега на территории Тамбовской области произошел подъём воды в реке Ворона. В результате затоплен низководный мост между населёнными пунктами Б. Алабухи и Власовка Грибановского муниципального района Воронежской области. В настоящее время уровень воды превышает полотно моста на 20 сантиметров.

Также из-за осадков и активного таяния снега на территории Саратовской области произошёл подъём воды в реке Хопёр. В результате оказался затопленным мост между населёнными пунктами Губари и Макашевка Борисоглебского городского округа Воронежской области. Здесь вода выше полотна моста на 30 сантиметров.

Жизнеобеспечение населённых пунктов не нарушено, есть объездные пути.

В МЧС уточнили, что данные мосты специально спроектированы низководными для пропуска половодья, затапливаются ежегодно, никакой опасности их затопление не несёт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам, в Воронежской области не ожидается опасного половодья.