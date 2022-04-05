Москва, 5 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Украина приняла проект соглашения, в котором, в соответствии с теми целями, которые поставил наш президент Владимир Путин, были указаны важнейшие положения, о необходимости принятия которых Россия говорила долгие годы, написал в своем ТМ-канале член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

Основные положения соглашения: запрет на вступление в военные блоки (подразумевается Североатлантический альянс); запрет на обладание Киевом ядерным оружием; запрет на размещение иностранных военных баз; запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования с государствами-гарантами по будущему соглашению, — подчеркнул сенатор.

«Осталась неизменной позиция России по Крыму и Донбассу. Важно понимать, что во многом имеющийся сдвиг позиций Киева произошел благодаря проведению специальной военной операции. Необходимо отметить и заявление члена переговорной группы со стороны Украины Рустема Умерова , говорящее о том, что Крым, и республики Донбасса перестали быть фактической частью Украины. В страхе потерять новые территорий, а это при дальнейшем сопротивлении неминуемо, Украина согласилась на международный протекторат, в том числе российский», — продолжил парламентарий.