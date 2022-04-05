Кострома, , 17:26 — REGNUM ПАО «ТГК-2» хочет разорвать старое и заключить новое концессионное соглашение с администрацией Костромы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин.

Коммунальные раскопки в центре Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, 245 километров тепловых коммуникаций Костромы были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 98 км тепловых сетей. По последним данным компания восстановила лишь 19,7 километров сетей — треть от ремонтного плана на 2019−2021 годы.

Как пояснил чиновник, компанию не устраивают финансовые условия соглашения. Другими словами, «ТГК-2» не может соответствовать заданному в 2019 году темпу перекладки труб из-за значительного изменения цен на сталь и другие стройматериалы.

«ТГК-2» ставит вопрос о расторжении старого концессионного соглашения и заключении нового. Им приходится сокращать объёмы перекладки теплосетей, так как с учётом конъюнктуры рынка они не могут закупать материалы за ту стоимость, которая была определена в 2019 году. Подчеркну, город старая концессия устраивает. ТГК-2 сможет расторгнуться только через суд» — пояснил Кошкин.

Власти Костромы видят решение проблемы в смене кредитора. Сейчас «ТГК-2» вкладывает деньги в ремонт деньги, взятые в кредит под 24% годовых у банков. Чиновники предлагают компании заимствовать средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Средства Фонда выделяются на 25 лет под 3% годовых, выплата тела долга начинается с 5 года. За счёт более выгодных условий кредитования они смогут отремонтировать большее количество труб, но срок возврата инвестиций при этом возрастёт до 25−30 лет», — добавил Кошкин.

Других деталей переговоров в администрации пока не раскрывают. Отметим, что пока вопрос расторжения старого и заключении нового договора находится в стадии рассмотрения. Согласовывать его должны три стороны — сама «ТГК-2», администрации города и области.

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