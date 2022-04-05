ТГК-2 хочет заключить новую концессию с администрацией Костромы
Кострома, 5 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. ПАО «ТГК-2» хочет разорвать старое и заключить новое концессионное соглашение с администрацией Костромы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин.
Напомним, 245 километров тепловых коммуникаций Костромы были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 98 км тепловых сетей. По последним данным компания восстановила лишь 19,7 километров сетей — треть от ремонтного плана на 2019−2021 годы.
Как пояснил чиновник, компанию не устраивают финансовые условия соглашения. Другими словами, «ТГК-2» не может соответствовать заданному в 2019 году темпу перекладки труб из-за значительного изменения цен на сталь и другие стройматериалы.
Власти Костромы видят решение проблемы в смене кредитора. Сейчас «ТГК-2» вкладывает деньги в ремонт деньги, взятые в кредит под 24% годовых у банков. Чиновники предлагают компании заимствовать средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Других деталей переговоров в администрации пока не раскрывают. Отметим, что пока вопрос расторжения старого и заключении нового договора находится в стадии рассмотрения. Согласовывать его должны три стороны — сама «ТГК-2», администрации города и области.
Справка: ремонт труб в рамках действующей концессии в Костроме должен завершиться в 2023 году. До этого момента компания должна отремонтировать ещё 78 км труб. За ежегодное отставание от планов администрация начислила «ТГК-2» 112 млн неустойки. Компания будет погашать платежи в рассрочку.