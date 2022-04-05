Ижевск, 5 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Верховный суд Удмуртии ужесточил наказание 40-летнму жителю республики, который был осужден за изнасилование своей дочери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Приговор

Напомним, ранее мужчина был признан виновным в совершении 15 преступлений по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Преступления совершались в период с 2018 по 2021 год, девочке на тот момент было 12 лет. Приговором Малопургинского районного суда ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката осужденного, судебная коллегия ВС Удмуртии «определила изменить приговор: уточнила описательно-мотивировочную часть приговора включением слова «изнасилование» в квалификацию действий подсудимого по всем преступлениям; признала обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступлений в отношении несовершеннолетней родителем, в связи с чем усилила наказание».

Мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима. В остальном приговор районного суда оставлен без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Сыктывдинского района Коми в декабре прошлого года признали виновным в изнасилованиях несовершеннолетних. Одной из жертв преступника стала его собственная дочь.

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