Минск, 5 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В расчётах за поставки российского газа Белоруссия переходит на российские рубли. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

В пресс-службе белорусского правительства заявили, что с апреля 2022 года республика переходит в расчётах за поставки газа на российские рубли. Белоруссия закупает природный газ у России.

Отметим, что ряд государств, не входящие в список недружественных стран, рассказали о готовности проводить расчёты с использованием российской валюты.