Белоруссия переходит на российские рубли в расчётах за газ
Минск, 5 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В расчётах за поставки российского газа Белоруссия переходит на российские рубли. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе правительства страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Поставка газа
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В пресс-службе белорусского правительства заявили, что с апреля 2022 года республика переходит в расчётах за поставки газа на российские рубли. Белоруссия закупает природный газ у России.
Отметим, что ряд государств, не входящие в список недружественных стран, рассказали о готовности проводить расчёты с использованием российской валюты.