Белград, 5 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Александр Вучич победил на выборах президента Сербии во многом из-за своей позиции по России. Об этом российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в эфире канала «Россия 24».

Predsednik.rs Александр Вучич

По словам посла, Вучич и его партия действительно одержали сокрушительную победу. Во многом это обусловлено принципиальной, последовательной позицией на развитие отношений с Москвой, ориентированной на национальные интересы Сербии.

«Он отверг присоединение к антироссийским санкциям и многие другие шаги, которые под давлением навязывались Западом», — пояснил Боцан-Харченко.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские и внеочередные парламентские выборы состоялись в Сербии 3 апреля. По данным избиркома, по итогам подсчета более 90% голосов действующий президент Вучич победил в первом туре, набрав 59,55% голосов избирателей.

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