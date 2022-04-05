Москва, , 15:28 — REGNUM С российской стороны пока никаких официальных заявлений по поводу вхождения Южной Осетии в состав России не прозвучало, вероятно, согласия Москвы пока не получено, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Южная Осетия Vinc

«Для руководства Южной Осетии эти заявления могут быть предвыборной игрой в расчете получить большую поддержку на предстоящих выборах. Но если после этого референдума не произойдет, реакция населения республики может быть негативной.

Хотя положение республики в целом не сильно отличается от положения российского региона, а в чем-то оно даже вольготнее, поскольку контроль из Москвы меньше, тем не менее, идея воссоединения с Северной Осетией в составе России там очень популярна.

Ведь никто не знает, как долго Россия будет оставаться достаточно сильной, а Грузия достаточно слабой, чтобы не попытаться добиться реванша. А формальное вхождение в состав России дает большую гарантию, хотя и чисто формальную, что в наше время невелика ценность.

Каков будет реальный сценарий, пока можно только гадать. Вероятно, на такой референдум вынуждена будет реагировать Грузия, ведь если с её стороны реакции не будет, возрастет вероятность отделения Абхазии, Аджарии и территорий компактного проживания армян.

Это может подтолкнуть её присоединиться к антироссийским санкциям, от чего Тбилиси пока воздерживается. Это, в свою очередь, может создать сложности с транспортным сообщением между Россией и Арменией.

С учетом того, что ситуация на армяно-азербайджанской границе снова осложняется, это серьезный повод для беспокойства не только Москвы, но и Еревана.

Возможно, пока планы референдума озвучиваются как гипотетическая угроза, может быть, в качестве альтернативы Грузии будет предложено признание ею независимости республик и льготное вхождение в ЕАЭС, инвестиции и экономическая помощь.

Тем не менее, текущий момент с одной стороны, снижает риски такого шага — всё равно уже Западу почти нечем нам всерьез угрожать, с другой — повышает риски того, что Россия окажется втянута в конфликты сразу на нескольких направлениях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические действия, которые позволят республике войти в состав России, заявил президент страны Анатолий Бибилов.

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