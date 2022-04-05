Москва,
5 апреля 2022, 15:28 — REGNUM С российской стороны пока никаких официальных заявлений по поводу вхождения Южной Осетии в состав России не прозвучало, вероятно, согласия Москвы пока не получено, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.
«Для руководства Южной Осетии эти заявления могут быть предвыборной игрой в расчете получить большую поддержку на предстоящих выборах. Но если после этого референдума не произойдет, реакция населения республики может быть негативной.
Хотя положение республики в целом не сильно отличается от положения российского региона, а в чем-то оно даже вольготнее, поскольку контроль из Москвы меньше, тем не менее, идея воссоединения с Северной Осетией в составе России там очень популярна.
Ведь никто не знает, как долго Россия будет оставаться достаточно сильной, а Грузия достаточно слабой, чтобы не попытаться добиться реванша. А формальное вхождение в состав России дает большую гарантию, хотя и чисто формальную, что в наше время невелика ценность.
Каков будет реальный сценарий, пока можно только гадать. Вероятно, на такой референдум вынуждена будет реагировать Грузия, ведь если с её стороны реакции не будет, возрастет вероятность отделения Абхазии, Аджарии и территорий компактного проживания армян.
Это может подтолкнуть её присоединиться к антироссийским санкциям, от чего Тбилиси пока воздерживается. Это, в свою очередь, может создать сложности с транспортным сообщением между Россией и Арменией.
С учетом того, что ситуация на армяно-азербайджанской границе снова осложняется, это серьезный повод для беспокойства не только Москвы, но и Еревана.
Возможно, пока планы референдума озвучиваются как гипотетическая угроза, может быть, в качестве альтернативы Грузии будет предложено признание ею независимости республик и льготное вхождение в ЕАЭС, инвестиции и экономическая помощь.
Тем не менее, текущий момент с одной стороны, снижает риски такого шага — всё равно уже Западу почти нечем нам всерьез угрожать, с другой — повышает риски того, что Россия окажется втянута в конфликты сразу на нескольких направлениях», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические действия, которые позволят республике войти в состав России, заявил президент страны Анатолий Бибилов.
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