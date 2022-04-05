Москва, , 15:26 — REGNUM Последний обмен между Россией и Украиной прошёл по формуле 86 на 86 человек. Об этом 5 апреля при посещении пункта временного размещения лиц из Донбасса и с Украины сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Kremlin.ru

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«Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся», — сказала омбудсмен.

Других подробностей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина обменялись пленными. Это был первый обмен военнопленными с начала специальной военной операции по защите Донбасса.

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Она уточнила, что Киев передал Москве девять военнослужащих, попавших в плен в ходе военной спецоперации РФ. Российская сторона в ответ передала мэра Мелитополя.

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