Лос-Анджелес, США, , 15:25 — REGNUM Американский актёр Джейсон Момоа сыграет главную роль в драматическом сериале Chief of War. Об этом 5 апреля сообщает Variety.

Джейсон Момоа Gage Skidmore

По данным издания, Момоа также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта и напишет сценарий вместе с Томасом Па’а Сиббеттом. Шоу расскажет об объединении и колонизации Гавайев с точки зрения коренных народов.

Добавим, что сериал Chief of War будет создан для сервиса Apple Plus. В рамках проекта запланирован выход восьми эпизодов.

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