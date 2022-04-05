Салават, Башкирия, 5 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Пять административных материалов составили в отношении автолюбительницы в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Publicdomainpictures.net За рулем

Сообщается, что вечером 4 апреля в Мелеузовском районе на 195 км автодороги Уфа-Оренбург сотрудников ДПС привлёк внимание автомобиль «Geely», поэтому они попытались его остановить. Водитель проигнорировал законные требования инспекторов об остановке.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД преследовали это автотранспортное средство до ул. Ленинградской г. Салавата. За рулём автомобиля оказалась 33-летняя местная жительница.

«Освидетельствование показало наличие 0,719 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В автомобиле кроме нетрезвой женщины находились её 6-летние дети, мальчик и девочка», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в отношении женщины было составлено пять административных материалов. Помимо этого, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения женщины к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль наехал на инспектора ДПС.