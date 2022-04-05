Элиста, 5 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Калмыкии суд изучит материалы уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли четыре человека. На скамье подсудимых окажется 43-летний житель Дагестана. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Следователи полагают, что днём 11 февраля водитель КамАЗа уснул за рулём на подъезде к Элисте от автомагистрали Р-22 «Каспий». Мужчина потерял управление грузовиком, выехал на встречную полосу и столкнулся ВАЗ-2121.

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

Материалы уголовного дела рассмотрит Сарпинский районный суд.