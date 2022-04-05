Москва, , 15:24 — REGNUM Почти весь импорт рыбы в Россию приходится на те страны, которые не объявляли РФ санкций и не входят в список недружественных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2022 году импорт рыбы в РФ сократится на 28-35%.

Рыбный прилавок в магазине

«Баланс рыбных ресурсов в целом в России формируется в основном за счёт собственного улова рыбы – в среднем более 5,14 млн тонн. Это значительно превышает внутреннее потребление, которое составляет около 2,97 млн тонн в год. То есть добыча рыбы и нерыбных водных продуктов в России превышает внутреннее потребление почти на 40%. Но тем не менее Россия импортирует ежегодно около 0,51 млн тонн рыбы. При этом почти весь импорт рыбы приходится на страны, которые очень заинтересованы в импорте рыбной продукции в Россию, не объявили ей санкции и не входят в список недружественных стран», — сказал Рамазанов.

По его мнению, наиболее вероятно, что некоторое сокращение импорта рыбной продукции в Россию будет результатом временного нарушения логистики, роста цен на импортную рыбную продукцию и других причин, не связанных с санкционным давлением.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в рыбной отрасли РФ импортозамещение идет не очень хорошо.

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