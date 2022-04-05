Париж, , 15:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призывает Европу быть независимой от США и Китая, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

По словам главы французского государства, это единственный способ «отреагировать на насущные потребности», а также на долгосрочные вызовы.

Президент также предупредил о сложностях, которые ждут Францию впереди.

«Ближайшие годы потрясут нас», — подчеркнул Эммануэль Макрон, добавив, что европейский континент испытает величайшее миграционное потрясение со времен Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страна намерена «ударить» по российской нефти.

Подробнее в материале: Франция «ударит» по российской нефти