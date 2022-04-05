Париж, 5 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает Европу быть независимой от США и Китая, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

По словам главы французского государства, это единственный способ «отреагировать на насущные потребности», а также на долгосрочные вызовы.

Президент также предупредил о сложностях, которые ждут Францию впереди.

«Ближайшие годы потрясут нас», — подчеркнул Эммануэль Макрон, добавив, что европейский континент испытает величайшее миграционное потрясение со времен Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страна намерена «ударить» по российской нефти.

Подробнее в материале:Франция «ударит» по российской нефти