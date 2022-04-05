Москва, , 15:24 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о безвозмездной поставке газа для мемориалов «Вечный огонь», передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Вечный огонь Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство России наделяется полномочием по определению принципов формирования цены на газ для потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

Также Министерство обороны наделяется полномочием по утверждению реестра Вечных огней

Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

При этом комитет Госдумы по энергетике предлагает освободить газоснабжающие организации от уплаты НДС по соответствующим операциям по реализации газа, а также скорректировать Налоговый кодекс части формирования налогоплательщиками налоговой базы по налогу на прибыль в виде исключения полученных доходов потребителями газа на безвозмездной основе, а также включения соответствующих расходов газоснабжающих организаций в состав внереализационных расходов.

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