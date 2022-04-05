Москва, 5 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Всемирная федерация шашек (FMJD) исключила семикратную чемпионку мира Тамару Тансыккужину из мирового рейтинга и отстранила её от соревнований. Об этом 5 апреля сообщил вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток.

Цитата из видео на YouTube Тамара Тансыккужина (справа) во время матча с Натальей Садовской на чемпионате мира по шашкам

По его словам, президент FMJD Яцек Павлицкий лично убрал имя Тансыккужиной с сайта всемирной федерации.

«Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD», — сказал Черток.

Он рассказал, что Павлицкий много лет ведёт работу над рейтингом FMJD. В свежем рейтинг-листе FMJD упоминание о Тансыккужиной «убрано напрочь».

«Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера Петра Глиньского, заявившего, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — добавил Черток.

Напомним, в апреле 2021 года Павлицкий устроил скандал во время финала женского чемпионата мира по шашкам. Будучи тогда в статусе секретаря матча, он непосредственно во время партии Тансыккужиной с полькой Натальей Садовской отклеил стикер с российским триколором и убрал флаг России с игрового стола. Несмотря на это, российская спортсменка смогла завоевать чемпионский титул.

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