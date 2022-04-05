Москва, , 15:22 — REGNUM В России работники фармацевтической отрасли, медицины и IT-сферы могут рассчитывать на рост заработных плат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что в РФ в I квартале 2022 года были повышены заработные платы у 24% российских работников.

Зарплата Peggy Marco

«В настоящее время ситуация с ростом заработных плат неоднозначная, — сказала Иванова-Швец. — С 1 января проиндексировали заработную плату тем бюджетникам, на которых распространяются майские указы президента. Также предусмотрена индексация для работников бюджетной сферы. Для всех других категорий рост заработной платы будет зависеть от конъюнктуры на рынке труда».

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время все сферы российской экономики оказались в неоднозначном положении.

«Есть те, где спрос на специалистов не только не снижается, но и растёт. Вот они могут рассчитывать на более серьёзное повышение окладов. Это IT, фармацевтика, медицина. Традиционно присутствует рост в нефтегазовом секторе. Но, учитывая уровень инфляции, сложно рассчитывать на рост реальной заработной платы даже при номинальном росте заработных плат, — сказала Иванова-Швец. — А вот риски падения есть, особенно для тех отраслей, где может быть серьёзный спад. Это строительство, отдельные отрасли промышленности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года каждый пятый житель России решил сменить работу.

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