Москва, 5 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Во вторник, 5 апреля, на Донбасс отправилась дополнительная группа добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», состоящая из 50 человек. Такое решение было принято в связи с большим запросом на помощь беженцам на территории Мариуполя. Таким образом, группировка добровольцев в ДНР будет насчитывать 100 Волонтеров, рассказал журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

«Наши волонтеры продолжают работу на территории Донбасса, помогают беженцам в пунктах временного размещения под Мариуполем. В поселке Володарское и селе Безыменное находятся тысячи людей, каждый нуждается в помощи. В процессе работы столкнулись с тем, что не хватает рук. Поэтому приняли решение направить дополнительное количество добровольцев – еще 50 человек. Кроме того, наш сводный отряд волонтеров приступит к поиску пропавших людей на территории Мариуполя. Каждому, кто нуждается в помощи будет оказано внимание и помощь. Ни одна из просьб не останется без нашего внимания», — сказал Антон Демидов.

«Ежечасно мы получаем огромное количество заявок от тех, кому нужна помощь, но все больше и больше мы получаем также заявок и от тех, кто хочет и готов помогать другим людям и это, как мы считаем, является главным показателем развития всего волонтёрского движения России», — дополнил руководитель «Волонтёрской Роты» Станислав Кузьменко .

Он также отметил, что добровольцы будут доставлять людям вещи первой необходимости, оказывать беженцам психологическую и медицинскую помощь, работать с детьми, сортировать гуманитарную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта первая группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса. Среди добровольцев медики, психологи, а также люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций.

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