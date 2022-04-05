На Донбасс отправились новые добровольцы МГЕР и «Волонтерской Роты»
Москва, 5 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Во вторник, 5 апреля, на Донбасс отправилась дополнительная группа добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», состоящая из 50 человек. Такое решение было принято в связи с большим запросом на помощь беженцам на территории Мариуполя. Таким образом, группировка добровольцев в ДНР будет насчитывать 100 Волонтеров, рассказал журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Он также отметил, что добровольцы будут доставлять людям вещи первой необходимости, оказывать беженцам психологическую и медицинскую помощь, работать с детьми, сортировать гуманитарную помощь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта первая группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса. Среди добровольцев медики, психологи, а также люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций.
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