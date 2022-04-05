Луганск, , 15:21 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из минометов поселок Калиново в Луганской Народной Республике, сообщили 5 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в результате минометного обстрела поселка Калиново повреждена школа и два жилых дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артиллерийскому обстрелу со стороны украинских силовиков снова подвергся посёлок городского типа Донецкий в Луганской Народной Республике.

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