Москва, , 15:19 — REGNUM Президент США Джо Байден объявил о выпуске нефти объемом 1 млн барр./сутки в течение шести месяцев, начиная с мая. Это будет самый крупный выпуск из Стратегического нефтяного резерва США (SPR), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цель такого шага — компенсировать перебои с поставками нефти из России, которая находится под жесткими санкциями после начала спецоперации на Украине. При этом надо понимать, что продажа 1 млн барр./сутки означает потерю более 90 млн баррелей уже к концу II квартала.

Объем SPR США может сократиться с 568 млн до 478 млн баррелей, то есть 24 суточных потреблений нефти в США. Это ощутимое снижение стратегических запасов, которое может поставить под угрозу энергобезопасность страны в случае сохранения дефицита нефти в мире. Сейчас это ключевой фактор риска, на которые многие указывают.

Одновременно с роспуском стратегических резервов Джо Байден призвал американских нефтедобытчиков увеличить добычу. Добыча сырой нефти в США выросла с 11 млн барр./сутки в начале 2021 года до 11,7 млн барр./сутки к марту 2022 года. Но добыча в Соединенных Штатах продолжит расти, независимо от призывов Джо Байдена.

Согласно данным EIA, добыча сырой нефти в семи наиболее продуктивных сланцевых бассейнах США в марте должна увеличится до 8,707 млн барр./сутки, что на 109 тыс. барр./сутки (1,3%) выше уровня февраля 8,598 млн барр./сутки.

Вероятно, к концу II квартала совокупная добыча в США достигнет 11,8−11,9 млн барр./сутки, поскольку число активных буровых установок в США продолжает расти. Планы добычи нефти в США от некоторых крупнейших нефтяных компаний подтверждают этот настрой.

Ранее Exxon и Chevron уже обнародовали свои прогнозы на 2022 год, в которых подробно описано агрессивное увеличение добычи нефти, особенно в Пермском бассейне. Exxon планирует увеличить добычу нефти в Пермском бассейне на 25% в этом году. Chevron, со своей стороны, ожидает увеличения производства на 10%.

Таким образом, США как нефтедобытчик номер один в мире может внести свою лепту в то, чтобы снизить стоимость сырья на рынках. Упор делается на то, чтобы именно сейчас, когда из-за Украины случился глобальный разрыв Запада и России, максимально сократить время сверхвысоких цен на нефть.

История показывает, что такие энергетические кризисы не длятся долго. Расчет делается на то, что со временем товарные потоки нефти в мире будут перераспределены, но уже не как прежде. Но в это время для простых обывателей цены на топливо не должны быть запредельно высокими», — пояснил эксперт.

Как сообщало, США могут столкнуться с серьезными проблемами, если Вашингтон не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы, заявил президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли.

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