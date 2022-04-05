Москва, , 15:17 — REGNUM В Северной Корее зафиксировали снижение рождаемости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

КНДР Roman Harak

«Северная Корея, как и до этого Южная, столкнулась с демографическим спадом, — сказал Ланьков. — Мы получили статистику, которая свидетельствует, что рождаемость в КНДР составила 1,8 рождений на одну женщину. И быстро снижается. Это явление обычное и происходит по всему миру. Кроме того, в Северной Корее срабатывает фактор, что в КНДР у женщин больше экономической власти. Мелкий и средний бизнес в основном женский. В мелкой и средней северокорейской буржуазии деньги делает женщина, а не мужчина. Опыт показывает, что это тоже не способствует рождаемости».

При этом Ланьков уточнил, что в политической системе Северной Кореи по-прежнему преобладают мужчины.

«Женщины делают деньги в мелком и среднем бизнесе. Женщина, у которой есть магазинчик, получает доход на уровне инструктора райкома, если он берет взятки. И несравнимо больше, если он взяток не берет. Ну и что? В политическую власть это никак не трансформируется. Верхушка бизнеса все равно мужская. Потому что она возникает из кооперации с существующими элитами – партийной и силовой», — пояснил востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее все сильнее ослабевает интерес к тому, что происходит в КНДР.

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