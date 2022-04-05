Москва, , 15:19 — REGNUM 5 апреля 2022 года в пресс-центре REGNUM состоялся брифинг председателя партии «Альянс патриотов Грузии» Давида Тархан-Моурави о проблемах современной Грузии.

Брифинг председателя партии «Альянс патриотов Грузии» Давида Тархан-Моурави о проблемах современной Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе брифинга Тархан-Мурави поделился мнением о том, как следует выстраивать отношения Грузии с Россией, Абхазией, Южной Осетией и другими государствами; ответил на вопросы журналистов.

Полная видеозапись брифинга доступна на каналах ИА REGNUM в VK и на YouTube.

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