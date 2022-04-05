Москва, , 15:14 — REGNUM В Южной Корее с каждым годом все сильнее ослабевает интерес к тому, что происходит в КНДР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С каждым годом интерес всё меньше и меньше, — сказал Ланьков. — У представителей старшего поколения левых взглядов (то есть тех, кому от 50-ти) есть некоторое разочарование, что все усилия [по налаживанию контактов], которые предпринимались с 2018 года, кончились ничем. Но общее настроение – это отсутствие интереса. Поскольку во всем мире о проблемах Корейского полуострова пишут обычно в связи с какими-то действиями Северной Кореи, то у людей за пределами Кореи создается впечатление, что южнокорейцы тоже постоянно думают о КНДР. В действительности в Южной Корее Северу уделяют примерно столько же внимания, сколько в РФ – странам Средней Азии. Если не происходит ничего необычного, явно опасного или странного, то Северная Корея находится на дальней периферии южнокорейского сознания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Южная Корея и КНДР вступят в новую холодную войну.

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