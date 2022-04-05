Москва, , 15:13 — REGNUM Киевский режим, который распространил впечатлившие западный мир кадры якобы «погибших» мирных граждан в Буче, пытается выдать подложную информацию за реальность. В этой связи российская сторона призывает Запад «подумать головой» и объективно проанализировать факты. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США и Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Это подлог, с тем чтобы попытаться очернить российскую армию», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков призвал, в первую очередь, членов Совета Безопасности, лидеров западных стран «абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, и просто подумать головой и попробовать сопоставить факты».

«С тем чтобы понять, о каком чудовищном подлоге идёт речь», — указал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры с лежащими вдоль дороги телами «погибших» мирных граждан, якобы снятые в Буче Киевской области. Однако пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо.

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В Министерство обороны РФ назвали обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча очередной провокацией. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.

Представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель не стал называть геноцидом провокацию ВСУ в украинском городе Буча. Он добавил, что приберёг бы это слов «для гораздо более ужасных вещей».

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