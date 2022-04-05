Москва, 5 апреля 2022, 15:13 — REGNUM Приостановка Газпромом закачки газа в крупнейшее хранилище Германии связано с тем, что федеральное сетевое агентство Германии взяло контроль над бывшей дочкой Газпрома, Gazprom Germania, которая и управляет данным хранилищем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Газпром» прекратило закачку и отбор газа в крупнейшем хранилище Германии.
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