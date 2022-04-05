Москва, 5 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Приостановка Газпромом закачки газа в крупнейшее хранилище Германии связано с тем, что федеральное сетевое агентство Германии взяло контроль над бывшей дочкой Газпрома, Gazprom Germania, которая и управляет данным хранилищем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Учитывая высокий уровень взаимозависимости Газпрома и Германии, скорее всего, стороны смогут договориться насчёт поставок газа в ранее управляемые Газпромом хранилища.

На этом фоне цены на газ и акции Газпрома никак не отреагировали на новость», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Газпром» прекратило закачку и отбор газа в крупнейшем хранилище Германии.

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