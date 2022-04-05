Луганск, , 15:13 — REGNUM Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В 14:10 с украинских позиций в населённом пункте Нижнее по посёлку Донецкий был открыт огонь с применением РСЗО БМ-21. Всего выпущено 20 снарядов.

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