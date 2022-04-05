Москва, 5 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Правление избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, скорее всего, будет временем холодной войны между Пхеньяном и Сеулом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

«Если говорить о перспективах отношений КНДР и Южной Кореи, то «ястребиность» нового южнокорейского президента не означает, что он собирается нападать на Северную Корею, — сказал Ланьков. — Большая часть его окружения и люди, на которых он опирается, вовсе не собираются ни покорять КНДР, ни завоевывать. Они просто не хотят иметь с ней никаких дел. Поэтому, вероятнее всего, правление нового президента будет временем холодной войны с отдельными вспышками мелких вооруженных конфликтов. А так, отсутствие каких-либо обменов и контактов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал о том, что между КНДР и Южной Кореей фактически нет отношений уже два года.