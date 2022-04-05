Москва, 5 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Последние два года Южная Корея и КНДР фактически не поддерживают никаких отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Дмитрий-5-Аверин КНДР

«Северная Корея надеется на то, что Южная Корея будет давать ей экономическую помощь, но это противоречит существующему санкционному режиму. Поэтому Южная Корея хотя и пытается поддерживать какие-то отношения, но только такие, которые не предусматривают передачу на Север материальных ценностей. Однако такие отношения Северу не интересны и не нужны, — сказал Ланьков. — Поэтому все предложения Юга просто отвергаются. Фактически последние два года отношений нет. Естественно, идут закрытые переговоры, что обе стороны скрывают. По линии и МИДов, и разведок у них есть контакты в третьих странах, о чем они откровенно говорят. Но это чисто рабочие контакты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, как могут измениться отношения Пхеньяна и Сеула с приходом нового южнокорейского президента.