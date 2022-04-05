Отношений между КНДР и Южной Кореей нет уже два года – эксперт
Москва, 5 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Последние два года Южная Корея и КНДР фактически не поддерживают никаких отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.
«Северная Корея надеется на то, что Южная Корея будет давать ей экономическую помощь, но это противоречит существующему санкционному режиму. Поэтому Южная Корея хотя и пытается поддерживать какие-то отношения, но только такие, которые не предусматривают передачу на Север материальных ценностей. Однако такие отношения Северу не интересны и не нужны, — сказал Ланьков. — Поэтому все предложения Юга просто отвергаются. Фактически последние два года отношений нет. Естественно, идут закрытые переговоры, что обе стороны скрывают. По линии и МИДов, и разведок у них есть контакты в третьих странах, о чем они откровенно говорят. Но это чисто рабочие контакты».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, как могут измениться отношения Пхеньяна и Сеула с приходом нового южнокорейского президента.