Москва, , 15:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о гражданстве Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля. Инициатива внесена в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Мы каждый год видели рост числа желающих получить гражданство РФ и рост этот составляет 20−30%», — сказала представитель президента РФ, начальник управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Так, гражданство Российской Федерации может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка Российской Федерации.

Предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами.

В соответствии с законопроектом российскими гражданами также могут быть признаны: лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 г.; лица, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту, наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами Российской Федерации.

Возможность упрощенного приобретения гражданства Российской Федерации предусматривается также для лиц, которые до сих пор были вынуждены использовать непростую процедуру восстановления сроков подачи заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации через Комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации.

Законопроект о гражданстве РФ расширяет полномочия президента РФ по определению категорий лиц, имеющих право на получение гражданства в упрощенном порядке.

К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», а также лица, принимаемые в гражданство Российской Федерации в соответствии с указами президента Российской Федерации «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» и «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Президент РФ сохранит полномочия приема в гражданство в исключительном порядке.

В ведении российского лидера предлагается оставить только прием в гражданство Российской Федерации в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для Российской Федерации.

В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД России.

Также законопроект содержит положения, устанавливающие возможность упрощенного приобретения гражданства Российской Федерации лицами, которые получили паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, содержащий указание на гражданство Российской Федерации, но не приобрели российское гражданство в установленном порядке.

Кроме того, прописывается, что для исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации для приобретения российского гражданства упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребенка.

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Прекращение гражданства

Полномочия президента РФ по принятию решений о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с добровольным волеизъявлением граждан Российской Федерации, проживающих в Российской Федерации, предлагается передать МВД России.

В отношении лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, решения о прекращении гражданства Российской Федерации, как и ранее, будут приниматься МИДом России.

Кроме того, расширяется перечень оснований для лишения гражданства РФ. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

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Паспорт

Установлены сроки действия паспорта, основания признания его недействительным, случаи и условия его изъятия, предусмотрена возможность оформления паспорта в виде документа, содержащего электронный носитель информации.

Указаны случаи, когда паспорт становится недействительным. В частности, по истечении девяноста дней со дня достижения гражданином Российской Федерации возраста двадцати лет и сорока пяти лет, а также по истечении девяноста дней со дня изменения гражданином Российской Федерации в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения либо изменения им пола, определены и другие случаи.

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