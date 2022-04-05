Пенза, 5 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Заправочное оборудование предприятия из Пензы «Пензаспецавтомаш» может заменить импортные аналоги на российских автомобильных заправках. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заправка

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На предприятии производятся: мобильные мини-АЗС, контейнерные АЗС, прицепы-топливозаправщики, комплекты традиционных АЗС, резервуары для нефтепродуктов, автоматизацию контейнерных и ведомственных АЗС, электронасосы перекачки топлива, топливораздаточные колонки, системы безоператорной выдачи топлива и широкий спектр комплектующих.

При этом данное оборудование поставляется ведущим нефтяным компаниям на рынке СНГ и Индии. Также предприятие является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство эмалированных изделий ООО «Стальэмаль» из Вологодской области, являющемся является лидером российского рынка по объемам выпускаемой продукции, будет увеличено.