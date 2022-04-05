Москва, , 15:09 — REGNUM В настоящее время в России работают около 9 млн трудовых мигрантов из других стран, большинство из них прибыли из республик Туркестанского региона. Об этом сообщили в Федерации мигрантов РФ.

Киргизы

По итогам 2021 года на миграционном учёте в России состояли почти 13 млн 393 тысячи иностранцев. Это на 36,6% или на 3 млн 590 тысяч человек больше, чем было зарегистрировано годом ранее.

Больше всего трудовых мигрантов прибыло в Россию из Узбекистана — на учёт встали 4 млн 961 тысяча граждан этой республики. Затем следует Таджикистан — около 3 млн 77 тысяч человек. А замыкает тройку лидеров Киргизия — почти 1 млн 64 тысячи мигрантов.