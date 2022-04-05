Ярославль, 5 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Ярославской области и в Ярославле цены на школьное питание пока не изменятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали городские и региональные власти.

Yarregion.ru Питание в начальной школе

Стоимость обычный порции школьника составляет 65 рублей, однако в последний месяц цены на продукты питания в регионе выросли. При этом власти утверждают, что на питание для детей это не повлияет, так как работа ведётся по ранее заключённым контрактам.

«В настоящее время работа по организации школьного питания ведется в соответствии с ранее заключенными контрактами. Так, в Ярославле контракт с ООО «Комбинат социального питания» заключен до мая 2023 года. В департаменте образования Ярославской области ведется постоянный мониторинг работы по организации школьного питания. Информация о сбоях в питании школьников отсутствует, а для решения отдельных вопросов мы взаимодействуем с поставщиками напрямую, в индивидуальном порядке. Несмотря на непростую ситуацию с ценами на продукты, прилагаются все усилия, чтобы дети были своевременно и качественно накормлены», — рассказали корреспонденту иаре в департаменте образования Ярославской области.

Аналогичная информация была получена и в мэрии Ярославля. Городские власти также сообщили, что контракты на организацию питания между школами и поставщиками были заключены заранее и сейчас обязательства выполняются в полном объёме. В ООО «Комбинат социального питания» не стали комментировать ситуацию.