В Ярославской области не собираются поднимать цены на школьное питание
Ярославль, 5 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Ярославской области и в Ярославле цены на школьное питание пока не изменятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали городские и региональные власти.
Стоимость обычный порции школьника составляет 65 рублей, однако в последний месяц цены на продукты питания в регионе выросли. При этом власти утверждают, что на питание для детей это не повлияет, так как работа ведётся по ранее заключённым контрактам.
Аналогичная информация была получена и в мэрии Ярославля. Городские власти также сообщили, что контракты на организацию питания между школами и поставщиками были заключены заранее и сейчас обязательства выполняются в полном объёме. В ООО «Комбинат социального питания» не стали комментировать ситуацию.