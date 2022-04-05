Саратов, , 15:08 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 5 апреля всего провели 3 797 853 исследования на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 526 942 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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Тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий.

С начала пандемии в Саратовской области зарегистрировано 242 966 случаев заболевания коронавирусом, из них 305 — за сутки. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 10 144,2 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 12,6 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,1%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 697 ковид-пациентов, на амбулаторном — 3287.

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