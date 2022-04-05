Москва, , 15:08 — REGNUM При новом президенте Южной Кореи Юн Сок Ёле отношения Сеула и Пхеньяна могут осложниться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас в КНДР завершается подготовка к проведению ядерных испытаний, — отметил Ланьков. — Первых после 2017 года. Причем, судя по всему, там готовится испытание тактического ядерного заряда. То есть как раз того типа заряда, который может быть использован в случае конфликта на самом Корейском полуострове. Время испытаний неизвестно, но судя по подготовке, они собираются провести их к концу апреля. Кроме того, 10 мая в должность вступает новый южнокорейский президент, который не очень опытен в вопросах внешней политики и вдобавок является большим «ястребом». То есть могут возникнуть дополнительные осложнения. Но конфронтации никто не хочет. Максимум, что может произойти, это какие-то локальные перестрелки. Это возможно, хотя не очень вероятно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков прокомментировал заявления северокорейской стороны о том, что КНДР не хочет войны со своим южным соседом.

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