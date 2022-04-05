Оренбург, 5 апреля 2022, 15:07 — REGNUM В Оренбурге перед вторым зданием правительства Оренбургской области заменят плиточное покрытие. Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок.
Стартовая цена контракта на выполнение работ по замене плиточного покрытия на территории, прилегающей к зданию, расположенному по ул. 9 Января, 64 составляет 9 041 491 рубль. В конкурсе участвовал только один заявитель. Он и признан победителем тендера.
Контракт должен быть исполнен до 30 сентября 2022 года. В документах прописан гарантийный срок на выполненные работы – три года.
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