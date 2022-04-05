Оренбург, , 15:07 — REGNUM В Оренбурге перед вторым зданием правительства Оренбургской области заменят плиточное покрытие. Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок.

Тротуарная плитка

Стартовая цена контракта на выполнение работ по замене плиточного покрытия на территории, прилегающей к зданию, расположенному по ул. 9 Января, 64 составляет 9 041 491 рубль. В конкурсе участвовал только один заявитель. Он и признан победителем тендера.

Контракт должен быть исполнен до 30 сентября 2022 года. В документах прописан гарантийный срок на выполненные работы – три года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье обновят зал торжеств правительства почти на 10 млн рублей