Москва, , 15:05 — REGNUM Северная Корея впервые напрямую высказалась о том, что она может применить ядерное оружие против южнокорейской армии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал заявление сестры Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон, которая сказала, что Пхеньян применит ядерное оружие в случае, если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию.

Флаги КНДР John Pavelka

«Мы видим типичную перепалку двух стран, причем привлекшую внимание достаточно случайно, — сказал Ланьков. – В данном случае первое провокационное заявление сделал южанин – хотя бывает и наоборот, — который сказал, что Южная Корея имеет возможность нанести упреждающий удар, если заметит, что Северная Корея готовится ее атаковать. На это последовало два парных обращения, примерно одинаковых по тональности. Практически за этим нет ничего, тем более что северяне сказали, что «мы нападать не собираемся, но если на нас нападут, то мы можем применить ядерное оружие». Единственное, что в данном случае интересно, так это то, что северяне впервые, пусть и в рамках полемики, напрямую сказали, что они теоретически могут применить ядерное оружие против южнокорейской армии».

Как пояснил востоковед, прежде КНДР на это часто намекала, но с такой прямотой высказалась только сейчас.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Ким Ё Джон, со стороны министра обороны Южной Кореи Со Ука было большой ошибкой говорить о превентивном ударе со стороны КНДР.

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