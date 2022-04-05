Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM С 1 апреля в России проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Рост составил 8,6%. Индексация пенсий затронет 86 тыс. жителей Дона, сообщает отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повышение затрагивает около 86,3 тыс. пенсионеров донского региона, включая почти 82 тыс. получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (52,8 тыс. пенсионеров) и по потере кормильца (27,5 тыс. пенсионеров)», — сказано в сообщении.

Также проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению участников Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.

ИА REGNUM напоминает, что в России на индексацию пенсий будет потрачено 33,7 млрд рублей из федерального бюджета.