Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. С 1 апреля в России проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Рост составил 8,6%. Индексация пенсий затронула 86 тыс. жителей Дона, сообщает отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Повышение затрагивает около 86,3 тыс. пенсионеров донского региона, включая почти 82 тыс. получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (52,8 тыс. пенсионеров) и по потере кормильца (27,5 тыс. пенсионеров)», — сказано в сообщении.

Также проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению участников Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.

ИА REGNUM напоминает, что в России на индексацию пенсий будет потрачено 33,7 млрд рублей из федерального бюджета.