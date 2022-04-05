Москва, , 15:02 — REGNUM Ситуация в городе Буча, являющемся пригородом Киева, это хорошо срежиссированное шоу. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, любые обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это «хорошо срежиссированное трагическое шоу».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день проведение беспристрастного международного расследования провокации в украинском городе Буча вряд ли возможно, заявил Дмитрий Песков.